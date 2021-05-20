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Чистые улочки Украины, или как Макаревич грязь в России искал

Чистые улочки Украины, или как Макаревич грязь в России искал

За житейскими заботами и радостью, что Крым абсолютно мирно стал русским, что его миновала участь Донбасса.

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Александр Лагуткин
Про газету - это Андрюша про себя!? Так это не наши проблемы. Мог бы и не озвучивать. У нас в городе тоже улицы чистые и без помощи бандеровцев. И пидарасы нам не по душе, и толерантность тоже. Так что идите вы в задницу, Андрюша, со вашим нытьем. Вас таких в России меньше одного процента. Недоумки навальнята не в счет. Им всё равно что ломать, скамейки в парке или государство, главное - буза, прикольно-же. А ваш возраст уже предполагает наличие логики и жизненного опыта.
Полина Романова (железова)
В том-то и дело, что улицы на Украине не чистые. Там бардак везде.

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