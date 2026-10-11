1. Зеленский мог бы завершить эту войну много раз, но он решает этого не делать.2. Зеленский может делать всё, что хочет, но должен прекратить удары по российским НПЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ задержала чет...
- «Когда очнёмся — ...
- 12 ноября в Барна...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым