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Закон и Порядок

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Солнечный свет Леонида Быкова

Солнечный свет Леонида Быкова

12 декабря 2023г. популярному актёру и кинорежиссёру исполнилось бы 95.     Стена дома по ул. Сумской в Харькове, с огромным граффити, на котором Леонид Быков изображён в советской военной лётчицкой форме, ныне закрашена вандалами-десоветизаторами, как и муралы лётчицы Гризодубовой, певицы Шульженко, физика Ландау — личностей, чья жизнь была связана с Харьковом.

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