«Мне сейчас нужно время»: Дубцова ответила на слухи об уходе со сцены

Артистка опровергла сообщения о том, что она прекращает концертную деятельность. Ирина Дубцова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressНа фоне трагедии, случившейся 22 марта в «Крокусе», многие развлекательные мероприятия и концерты звезд были отменены.