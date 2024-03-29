«Мне сейчас нужно время»: Дубцова ответила на слухи об уходе со сцены

Артистка опровергла сообщения о том, что она прекращает концертную деятельность. Ирина Дубцова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressНа фоне трагедии, случившейся 22 марта в «Крокусе», многие развлекательные мероприятия и концерты звезд были отменены.
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