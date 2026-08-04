Нежелание стараться и уважать: Калинина о «мужской» вине за множество разводов

Дата: 25 июля 2026 Спикер: председатель Санкт-Петербургского отделения Союза женщин России, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института Елена Калинина Мероприятие: федеральный женский форум Ваш браузер не поддерживает видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии