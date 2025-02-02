Глава МИД Испании: Европе предстоит восстанавливать отношения с Россией

Не было агрессии,был переворот,причем опласен Европой и Америкой.Майдан закоечился гражданской войной,как и все бти перевороты!

Европа постоянно умалчивает о своей роли во всех переворотах в мире.Они подменивают власть на продажных сволочей!

Сергей Oблезов

А нужна ли эта дружба России? Вы еще чуток повыпендриваетесь и станете голыми и босыми. Дружить с вами, чтобы кормить нищих? У России теперь другие планы!