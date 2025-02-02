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Глава МИД Испании: Европе предстоит восстанавливать отношения с Россией

Глава МИД Испании: Европе предстоит восстанавливать отношения с Россией

Россия всегда останется соседом Европы, поэтому после окончания боевых действий в Украине возникнет необходимость восстановления отношений с Москвой, и думать об этом нужно уже сейчас.

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Комментарии
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Eduard
Не было агрессии,был переворот,причем опласен Европой и Америкой.Майдан закоечился гражданской войной,как и все бти перевороты!
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16 час.
Eduard
Европа постоянно умалчивает о своей роли во всех переворотах в мире.Они подменивают власть на продажных сволочей!
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16 час.
Сергей Oблезов
А нужна ли эта дружба России? Вы еще чуток повыпендриваетесь и станете голыми и босыми. Дружить с вами, чтобы кормить нищих? У России теперь другие планы!
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11 час.
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