Литва профинансирует производство дрона-ракеты «Паляница»

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава оборонного ведомства Литвы Лауринас Касчюнас в рамках двустороннего военного сотрудничества подписали договор об инвестициях Вильнюса в размере €10 млн в развитие украинских дальнобойных вооружений «Паляница».
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