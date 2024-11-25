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В Ростове во время получения взятки задержали министра транспорта и его зама

В Ростове во время получения взятки задержали министра транспорта и его зама

Чиновников удалось схватить во время совершения преступления.Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию заместителя губернатора Ростовской области, который также занимает пост министра транспорта региона, Виталия Кушнарева, и его заместителя Дмитрия Мамелко.

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