В Ростове во время получения взятки задержали министра транспорта и его зама

Чиновников удалось схватить во время совершения преступления.Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию заместителя губернатора Ростовской области, который также занимает пост министра транспорта региона, Виталия Кушнарева, и его заместителя Дмитрия Мамелко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии