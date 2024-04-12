Какие мужские хобби кажутся женщинам наиболее и наименее привлекательными

Каждая вторая женщина откажется от свидания с любителем компьютерных игр. фото: Getty ImagesЭксперты сервиса для знакомств «Мамба» провели опрос среди 20 000 мужчин и женщин России и выяснили, какие хобби наиболее привлекают представителей противоположного пола, а какие и вовсе считаются «красным флагом».
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