В центральный аппарат будет представлен доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Краснодарского края

В соцмедиа выявлено обращение жителей станицы Варениковская к Председателю СК России, в котором они выражают недовольство планируемым строительством завода по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов на уникальной природной территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии