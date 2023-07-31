Военное обозрение

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Спазмы ЦИПСО: маскировка под Z-«Телеграм»

Спазмы ЦИПСО: маскировка под Z-«Телеграм»

Зверинец ЦИПСО России несравненно тяжелее, чем Украине, в информационной войне. Противник закрутил гайки с самого начала спецоперации, и сейчас даже за видео ударов российских ракет там можно схлопотать реальный срок.

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