В Хабаровском крае сотрудники полиции уничтожили 826 кустов дикорастущей конопли

В рамках проведения 3 этапа операции «Мак - 2024» сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Комсомольскому району во взаимодействии с военнослужащими войсковой части и представителем администрации Комсомольского района выявлен очаг произрастания дикорастущей конопли вблизи одного из поселений Комсомольского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии