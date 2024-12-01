Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ельцинская отрыжка в Татарстане

Ельцинская отрыжка в Татарстане

Сергей  Мардан В Госдуму внесен законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов, если они не владеют русским языком.

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