Ельцин заявлял, что Россия должна первой вступить в НАТО при расширении

В 1994 году на встрече в Ново-Огарево с американским президентом Биллом Клинтоном бывший президент России Борис Ельцин заявил о том, что в случае расширения НАТО Россия должна первой присоединиться к альянсу.
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