МО Британии отказался отвечать на вопрос о снятии запрета ВСУ на удары по России

Британский министр побоялся, что Путин узнает его секрет.Джон Хили, занимающий должность министра обороны Великобритании, не стал давать ответа на вопрос журналиста о том, будет ли Лондон снимать запрет Киеву на применение английских ракет для ударов вглубь России, если Вашингтон не будет поддерживать такое решение.