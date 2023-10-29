В Коми произошел взрыв на нефтяном резервуаре

Нефтяной резервуар взорвался в поселке Верхнеколвинск под Усинском в республике Коми, 29 октября сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич в своем Telegram-канале.
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