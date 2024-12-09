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Politico: Каллас унизила Меркель реакцией на призыв пригласить Путина на саммит

Politico: Каллас унизила Меркель реакцией на призыв пригласить Путина на саммит

Незадолго до начала спецоперации Кая Каллас, занимавшая пост премьера Эстонии, унизила экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель своей реакцией на призыв немецкого политика пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза.

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