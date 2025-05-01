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Стало известно об одном решении США после подписания сделки с Украиной

Стало известно об одном решении США после подписания сделки с Украиной

После подписания сделки по недрам администрация главы США Дональда Трампа разблокировала коммерческие продажи оружия в Украину.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Урок для ВВП - надо знать с кем иметь дело. Хотя к этому всё и шло.
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11 час.
Л
Людмила
А  КТО - ТО ТРЫНДЕЛ МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА - ЭТО С ТОРГАШОМ  -ТО !!!  ДА , НАШИ ВЛАСТИ ДРУЗЕЙ ВЫБИРАЮТ НА РЫНКЕ  &quot;ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО БЛАГОРОДСТВА&quot;! И всем ведь верят, даже отъявленным прохиндеям!?!? Готовы уже и свои полезные ископаемые отдать, за...... &quot;дать слово молвить&quot;!!!🙏🙏🙏
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11 час.
Игорь Васиков
Американцы и есть воюющая сторона. Украинцы для них просто дешевое мясо.
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10 час.
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