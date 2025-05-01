Стало известно об одном решении США после подписания сделки с Украиной

Урок для ВВП - надо знать с кем иметь дело. Хотя к этому всё и шло.

Л

Людмила

А КТО - ТО ТРЫНДЕЛ МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА - ЭТО С ТОРГАШОМ -ТО !!! ДА , НАШИ ВЛАСТИ ДРУЗЕЙ ВЫБИРАЮТ НА РЫНКЕ "ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО БЛАГОРОДСТВА"! И всем ведь верят, даже отъявленным прохиндеям!?!? Готовы уже и свои полезные ископаемые отдать, за...... "дать слово молвить"!!!🙏🙏🙏