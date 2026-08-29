Полиция Нью-Йорка изъяла кокаин на $10 млн в Лонг-Айленде

В Лонг-Айленд-Сити полиция Нью-Йорка изъяла 580 фунтов кокаина стоимостью $10 млн. Задержан Нельсон Сальседо, связанный с картелем.
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