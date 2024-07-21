"Марш Пригожина" покажется сказкой. Но выход есть.

Александр Макеев

Война мигрантов против России по всей территории Российской Федерации - это на порядки тяжелее и принесёт гораздо больше жертв, чем текущая война против России и всего русского украинского нацизма в теснейшем военном и политическом союзе с иностранным нацизмом объёдинённого нацистского Запада! Это легко представить в уме, просчитать логически: в сотнях тысяч населённых пунктов, включая города миллионники, столицу России Москву до 15 миллионов мигрантов выступят открыто и партизанскими подлыми методами против российской власти, против россиян. Никакой линии фронта между противоборствующими сторонами. Где выстраивать и держать оборону российским военным и специальным службам? Придётся как против польских интервентов собирать российских ополчение из добровольцев от млада до седин на беспощадную войну против захватчиков,Ю заполонивших всю территорию Российской Федерации!