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"Марш Пригожина" покажется сказкой. Но выход есть.

"Марш Пригожина" покажется сказкой. Но выход есть.

ФОТО: PANAYIOTIS TZAMAROS/GLOBALLOOKPRESS "МАРШ ПРИГОЖИНА" СКАЗКОЙ ПОКАЖЕТСЯ: МИЛЛИОНЫ МИГРАНТОВ НА 200 ТЫСЯЧ СИЛОВИКОВ.

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Комментарии
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Александр Макеев
Война мигрантов против России по всей территории Российской Федерации - это на порядки тяжелее и принесёт гораздо больше жертв, чем текущая война против России и всего русского украинского нацизма в теснейшем военном и политическом союзе с иностранным нацизмом объёдинённого нацистского Запада! Это легко представить в уме, просчитать логически: в сотнях тысяч населённых пунктов, включая города миллионники, столицу России Москву до 15 миллионов мигрантов выступят открыто и партизанскими подлыми методами против российской власти, против россиян. Никакой линии фронта между противоборствующими сторонами. Где выстраивать и держать оборону российским военным и специальным службам? Придётся как против польских интервентов собирать российских ополчение из добровольцев от млада до седин на беспощадную войну против захватчиков,Ю заполонивших всю территорию Российской Федерации!
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13 час.
Е Пронина
сколько можно болтать на тему мигрантов!принимайте жесткие меры и законы! в первую очередь визовый режим при проведении СВО))
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13 час.

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