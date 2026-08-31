Минтранс РФ: Более 14 млн авто подключены к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Более 14 млн автомобилей в России подключены к "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил Минтранс. Свыше 800 тыс. новых авто интегрированы с 2026 года.
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