Аттракцион невиданной щедрости: США завалили Саудовскую Аравию «мусоровозами»

США проявили невиданную щедрость к саудитам. По данным издания WSJ, американцы за последний месяц передали Саудовской Аравии едва ли не рекордное количество ЗРК Patriot, более известных среди военных как "мусоровозы с гидравлическим приводом".
США проявили невиданную щедрость к саудитам. По данным издания WSJ, американцы за последний месяц передали Саудовской Аравии едва ли не рекордное количество ЗРК Patriot, более известных среди военных как "мусоровозы с гидравлическим приводом".
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