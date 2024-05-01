МВД Грузии: оппозиционер Хабеишвили сам провоцировал полицейских на митинге

Заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что председатель крупнейшей грузинкой оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат парламента Леван Хабеишвили сам начал провоцировать полицейских на митинге в Тбилиси против закона об иноагентах.