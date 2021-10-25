Украинский политик Арестович заявил о возможности украинских ракет «достать до Москвы»

Украинские ракеты оперативно-тактического уровня могут быть направлены на Москву. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Украинские ракеты оперативно-тактического уровня могут быть направлены на Москву. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
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