«Я Рыбы и Кабан. Но астрология для ислама – пустая тема»

Почему люди доверяют астрологам? Верить ли «казенному дому», выпавшему на картах? Существуют ли халяльные гадания? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.