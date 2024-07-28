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Марков о штрафе Брызгалова на 50 тысяч рублей за сломанные световые линии: «Сейчас все дорого стоит»

Марков о штрафе Брызгалова на 50 тысяч рублей за сломанные световые линии: «Сейчас все дорого стоит»

КДК РФС наказал защитника воронежского клуба за сломанные световые линии после удаления в игре 1-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:3).

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