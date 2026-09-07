Океан с дочерью и рэп с сыном на сцене: как складываются судьбы детей Александра Маршала

Музыкальный фестиваль «Новая волна» в Казани снова спровоцировал споры о звездных наследниках. Поводом стало совместное выступление 29-летнего Артёма Минькова и его отца, рок-музыканта Александра Маршала.
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