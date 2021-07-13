ДНК мегрелов: кто были предки народа, из которого произошел Берия

Любители историиПолитикаДНК мегрелов: кто были предки народа, из которого произошел Берия Мегрелы – один из самых ярких «камушков» в этнической мозаике современной Грузии и всего Кавказа.Вернуться к статье164НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЛЕКС БАМВообще-то Грузия - последнее пристанище неандертальцев.Рушан Мухамеджанова чо так?АЛЕКС БАМЯ воспользовался трудами палеонтологов. Они определяли почему исчезли неандертальцы и их место заняли креманьольцы гомо сапиенс сапиенсы то есть мы. там ещё денисовские люди объявились - но они тоже почему-то исчезли. Вот они определили, что неандертальцы вытеснялись на территорию современной Грузии. Если посмотреть - то грузины отличаются от европейцев и Берия в частности похож на неандертальца.Рушан Мухамеджанова я слышал, что они человеческими жертвами питаются...)))))))))))))))))))) напротив, по амерской классификэйшн, все европейцы называются кавказиан...и действительно, основу европейцев составили выходцы с Кавказа...массахетты, авары и аланы совершали походы в Европу...названия "Бавария" , " Майбах" и прочие говорят сами за себя...а грузины были смешаны с половцами...еще Давид 4 " Строитель", папаша царицы Тамары переселил 40 тысяч семей половцев в Грузию...сам он был женат на дочери половецкого хана...просто посмотрите на рожи жителей Закавказья: что грузины, что азеры, что армяне-все на одно лицо...и очень смахивают на большинство гишпантцев и итальянтцев...одно из названий Грузии- Иверия...а испанцы-иберы...что одно и тоже...)АЛЕКС БАМЯ об этом и говорю: неандертальцы. Мозг у них больше, мускулатура - больше. Но. Креманьольцы их уничтожили в основном. Потому учёные в недоумении:ПОЧЕМУ? "Имерия" - такой телевизор грузины решили выпускать. ВСЕ сдохли их телевизоры. Потому как мозги-то неандертальские.Рушан Мухамеджановкроманьонцы...вряд ли это про грузин...мест стоянки кроманьонцев вроде бы на Кавказе не найдено...или я заблуждаюсь?АЛЕКС БАМТы не заблуждаешься, ты не правильно читаешь. Я написал, что кроманьольцы изжили неандертальцев. То ли согнали с мест пропитания то ли просто сожрали их. На черепах неандертальцев дырки от ударов. И неандертальцы прятались на территории Кавказа, в Грузии в частности. Вот там в Грузии они неандертальцы и сохранились частично. Но это произошло ооочень давно. 100 -200 000 лет назад.Рушан Мухамеджановесли под Грузией понимать горы, то они сохранились и в других местах, где много високий-високий горы есть...)Vlad ИвановЧто эта публикация затеяна как напоминание и восхваление выродка Берии? Его ещё Сталин хотел прикнокать как он (Сталин) прикнокал его (Берии) предшественников - Ягоду и Ежова да не успел. Но ничего на катарыгу выродка Берию отправили наследники Сталина.valerij gorelcionokЯ смотрю, Вы писатель, а не читатель. Когда происходил суд над Берией, то выяснилось, что ему практически нечего предъявить. Да, сексуальные домогательства и всё такое, но Хрущёв, дабы скрыть собственные преступления, требовал политического процесса. Поэтому его так быстро расстреляли. А достижения его были несомненны. С началом Великой Отечественной войны Берия был включен в состав ГКО, в мае 1944 – сентябре 1945 — председатель его Оперативного бюро, где принимались решения по всем текущим вопросам. Контролировал производство самолетов, моторов, танков, минометов, боеприпасов, работу наркоматов путей сообщения, угольной и нефтяной промышленности. Непосредственно координировал все разведывательные и контрразведывательные мероприятия по линии НКВД-НКГБ. Проявил себя талантливым организатором. В 1943 г. удостоен звания Героя Социалистического Труда. В июле 1945 г. присвоено звание Маршала Советского Союза. С 1944 г. по поручению ГКО Берия занимался урановой проблемой. В 1945 г. возглавил Спецкомитет по созданию атомной бомбы. Координировал деятельность внешней разведки по добыванию секретов американской атомной бомбы, что ускорило работу советских физиков-ядерщиков. 29 августа 1949 г. первая советская атомная бомба прошла успешные испытания. После смерти И.В. Сталина Берия возглавил объединенное МВД, являясь также первым зам. председателя Совета Министров СССР. В марте-июне 1953 г. внес ряд предложений, связанных с внутренней и внешней политикой, в том числе: об амнистии некоторых категорий заключенных, закрытии «дела врачей», свертывании «строительства социализма» в ГДР и др.Vladimir LioubimcevХрущев зачищал тех, кто много и точно знал о делишках самого Хрущева, а еще мог рассказать о его старшем сыне-предателе, о котором упорно скрывали правду. И что эта пузатая тварь понатворила за время своего "правления", до сих пор разгребаем!! И вот Хрущева нынешняя власть никогда не поминает лихим словом. Потому, что они и сами такие же, каким был Хрущев!!konstantinos параскевопулося и не знал,что вы все знаете . И вобще все молодцы. А на работе работаетеVilli sherbakУ меня был друг армейский, когда я проходил службу в погранвойсках в Средней Азии. Он по отцу был мегрел, а по маме русский и носил княжескую фамилию Кордзая. Жил он в Чирчике под Ташкентом. Отличный паренек был и товарищ достойный и уважаемый в солдатском коллективе.Vladimir LioubimcevПо-моему, Берия незаслуженно оговорен и оболган.А сколько он полезного и великого сделал для страны, это никогда почему-то не озвучивается. та же самая ядерная программа.... За короткий срок было выполнено задание, причем весьма эффективно.Алла ДубининаХрущев из-за страха расправился с Лаврентием Берия , а потом пытался доказать что поступил правильно, делая из него монстра...Валентин ПоляковЗначит, Лаврентий Павлович – самый великий мингрел? Может быть, может быть, спорить не буду, но Судьба подарила мне общение с одним мингрелом, и им был исключительно интересный человек и поэт Гиви Акакиевич Гегенава. Так или иначе, приглашаю всех на сайт проза.ru, где я опубликовал эссе «Берия после Сталина..»: https://proza.ru/2020/05/16/2435...Комментировать
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