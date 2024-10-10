Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Globallookpress Грузия перед парламентскими выборами оказалась разделена на два лагеря.
Выступают против России с семечками из Челябинска. Грузины рассказали о страхе перед русскими
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Простите, Вас никто не гнал из этой страны дешёвого изобилия . И сейчас даже при всех ваших каверзах путь в Русский Мир открыт , но не надолго . Ещё несколько поползновений в сторону ЕС и стран блока НАТО и можете распрощаться с красивой мечтой
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1 д.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Это только наша прерогатива запрещать Вам, и Ваш выбор . Пред Вами весь Мир открыт . Выбирайте . А в ближайшее время перед вами вообще может вырасти стена , судя по действиям в Вашей политике неосознанных шагов отдельными личностями . Мы там откроем зоопарк для иностранцев Главным номером в нём будет выступать не виданный зверёк " Саакш ". Если идти по пути сказочной страны "У", вам вообще не миновать камушка на дороге с надписью -в никуда . Смотрите не споткнитесь
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1 д.
Зинаида Антонцева
Грузины очень неблагодарные люди, забыли как Россия спасла их от полного уничтожения, а также забыли как в СССР благодаря России потребляли значительно больше, чем производили.
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22 час.
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