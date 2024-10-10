Выступают против России с семечками из Челябинска. Грузины рассказали о страхе перед русскими

Простите, Вас никто не гнал из этой страны дешёвого изобилия . И сейчас даже при всех ваших каверзах путь в Русский Мир открыт , но не надолго . Ещё несколько поползновений в сторону ЕС и стран блока НАТО и можете распрощаться с красивой мечтой

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Это только наша прерогатива запрещать Вам, и Ваш выбор . Пред Вами весь Мир открыт . Выбирайте . А в ближайшее время перед вами вообще может вырасти стена , судя по действиям в Вашей политике неосознанных шагов отдельными личностями . Мы там откроем зоопарк для иностранцев Главным номером в нём будет выступать не виданный зверёк " Саакш ". Если идти по пути сказочной страны "У", вам вообще не миновать камушка на дороге с надписью -в никуда . Смотрите не споткнитесь