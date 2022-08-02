Мировое обозрение
Мировое обозрение

США запретят поставлять в Китай оборудование, позволяющее выпускать 14-нм чипы

Недавние откровения независимых экспертов, сообщивших о фактическом освоении китайской компанией SMIC технологии изготовления чипов, сопоставимой с 7-нм техпроцессом, наверняка заставили блюстителей американских интересов по-новому взглянуть на проблему экспорта передовых технологий из США.

