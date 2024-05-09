Путин: РФ будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром 9 мая произнес речь на параде Победы в Москве. Глава государства заявил, что РФ будет делать все возможное, чтобы не допустить глобального столкновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии