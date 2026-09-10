Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Петрозаводский феномен: что нашли в Карелии после полета Гагарина в космос

Апрель 1961 года стал для Советского Союза временем ни с чем не сравнимого триумфа. 12 числа Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в мировую историю, совершив первый орбитальный полет вокруг Земли.

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