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Царьград

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КНДР произвела запуск ракет на фоне учений США и Южной Кореи

КНДР произвела запуск ракет на фоне учений США и Южной Кореи

10 марта КНДР выполнила запуск баллистических ракет с дальностью до 300 км в сторону Желтого моря. Это произошло на фоне учений Freedom Shield США и Южной Кореи, которые Пхеньян считает подготовкой к агрессии.

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