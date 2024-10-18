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«Должны стать частью Румынии»: Захарова рассказала, какое будущее Запад готовит Молдавии

«Должны стать частью Румынии»: Захарова рассказала, какое будущее Запад готовит Молдавии

Мария Захарова 1K прочтений 2 дня назад Молдавия, согласно планам Запада, должна стать частью Румынии, заявила в эфире радио Sputnik пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

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