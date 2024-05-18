Лучшие 7 продвинутых китайских смартфонов: обзор и сравнение Ирина ОрлонскаяСегодняшний рынок мобильных устройств представляет собой конкурентную среду, где уже не только iPhone от Apple, но и Android-смартфоны, доступные официально в России, демонстрируют высокую функциональность и продвинутые технологии.