Электронная промышленность Китая: план 15-й пятилетки утвержден

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Китай недавно выпустил план развития электронной информационной промышленности на период 15-й пятилетки (2026–2030 годы), заявив, что этот сектор будет играть ключевую роль в глобальном промышленном ландшафте.