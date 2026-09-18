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Электронная промышленность Китая: план 15-й пятилетки утвержден

Электронная промышленность Китая: план 15-й пятилетки утвержден

Китай недавно выпустил план развития электронной информационной промышленности на период 15-й пятилетки (2026–2030 годы), заявив, что этот сектор будет играть ключевую роль в глобальном промышленном ландшафте.

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