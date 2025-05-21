После того, как глава Белого дома провёл телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным, он обсудил ситуацию с руководителями ряда европейских государств и дал им понять, что "Россия одерживает верх".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии