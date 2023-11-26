Спустя 18 лет одна из лучших игр по «Звёздным войнам» внезапно получила новый патчStar Wars: Empire at War, вышедшая 18 лет назад сюжетная стратегия по «Звёздным войнам» с 97% положительных отзывов в Steam, внезапно получила новый патч.