Спустя 18 лет одна из лучших игр по «Звёздным войнам» внезапно получила новый патчStar Wars: Empire at War, вышедшая 18 лет назад сюжетная стратегия по «Звёздным войнам» с 97% положительных отзывов в Steam, внезапно получила новый патч.
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