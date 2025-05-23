А тех "обрезанных", которые обрезали герб как-нибудь урезали?... Или они не подлежат ответственности?...

АЗ

Андрей Зарубкин

В России хотят вернуть монархию с праздными дворянами и бесправными холопами? В Тавриде вернули виллы построенные дворянами на "личные" деньги. В интернете приводился прейскурант на дворянские звания от Дома Романовых во главе с внучкой самозванца Кирилла 1 и дочкой группенфюрера SS Владимира Кирилловича.