Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Кремль вернул на свой официальный сайт правильный, необрезанный герб России с крестами над коронами и державой

Кремль вернул на свой официальный сайт правильный, необрезанный герб России с крестами над коронами и державой

«За крестопадом неизбежно приходит крестовоздвижение — на сайт Кремля вернулись кресты на гербе» Новости СМИ2 Вечером 21 мая Кремль вернул на свой официальный сайт правильный, необрезанный герб России с крестами над коронами и державой.

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Комментарии
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Балу -
А тех &quot;обрезанных&quot;, которые обрезали герб как-нибудь урезали?... Или они не подлежат ответственности?...
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5 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В России хотят вернуть монархию с праздными дворянами и бесправными холопами? В Тавриде вернули виллы построенные дворянами на &quot;личные&quot; деньги. В интернете приводился прейскурант на дворянские звания от Дома Романовых во главе с внучкой самозванца Кирилла 1 и дочкой группенфюрера SS Владимира Кирилловича.
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4 час.
В С
А центробанк , с наибулиной, по прежнему не управляем.
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1 час.
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