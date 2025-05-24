Полицейские Петербурга задержали виновницу поджога отделения полиции на Васильевском острове

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 23 мая 2025 года в 23 часа 11 минут в дежурную часть 37 отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району поступило сообщение по факту возгорания актового зала 37 отдела полиции, расположенного на 1-м этаже по адресу: г.