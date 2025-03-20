В МТС заявили о планах расширения интернет-шлюза в московском регионе

МТС завершит к концу 2025 года модернизацию основных узлов собственной транспортной телеком-сети в Москве и области: пропускная способность интернет-шлюза увеличится вдвое, а сегментов агрегации и ядра транспортной сети — в полтора раза, сообщили в компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии