В МТС заявили о планах расширения интернет-шлюза в московском регионе

МТС завершит к концу 2025 года модернизацию основных узлов собственной транспортной телеком-сети в Москве и области: пропускная способность интернет-шлюза увеличится вдвое, а сегментов агрегации и ядра транспортной сети — в полтора раза, сообщили в компании.