Власти рассматривают возможность введения полного запрета на продажу вейпов

Российские власти рассматривают возможность введения полного запрета на продажу электронных сигарет (вейпов), в том числе безникотиновых жидкостей, которые, по мнению депутатов, могут вызывать серьезные заболевания легких.
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