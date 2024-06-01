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Власти рассматривают возможность введения полного запрета на продажу вейпов

Власти рассматривают возможность введения полного запрета на продажу вейпов

Российские власти рассматривают возможность введения полного запрета на продажу электронных сигарет (вейпов), в том числе безникотиновых жидкостей, которые, по мнению депутатов, могут вызывать серьезные заболевания легких.

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