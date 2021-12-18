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В Турции стали гибнуть от контрабандного алкоголя

В Турции стали гибнуть от контрабандного алкоголя

Спецоперации по выявлению и пресечению источников распространения контрафактного алкоголя, приведшего к гибели не менее 41 человека в различных провинциях страны, проводят правоохранители Турции, 17 декабря сообщило издание H&uuml;rriyet Daily News.

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