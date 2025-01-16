Посол США: РФ должна выйти из владения «Нефтяной индустрии Сербии». Мы работаем над этим

Несмотря на то, что президент Сербии Александр Вучич прямо сказал, что Белград не станет национализировать концерн НИС, 56% акций которого принадлежат «Газпром нефть», уходящий посол США Кристофер Хилл заявил, что Вашингтон заставит русских уйти из сербской нефтяной отрасли.