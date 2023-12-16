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В Королеве стартовали открытые региональные соревнования по робототехнике «КосмоRobots»

В Королеве стартовали открытые региональные соревнования по робототехнике «КосмоRobots»

РИАМО - 16 дек. В детском центре дополнительного образования, технопарке «Кванториум», прошло открытие региональных соревнований по робототехнике «КосмоRobots», в которых принимают участие более 400 талантливых ребят со всего Подмосковья, а также из столицы и других городов страны.

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