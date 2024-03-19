4 причины, по которым может случиться возгорание из-за плохой электрической проводки

Большая часть людей не имеют представление, что значит ампер, в чем разница между ваттом и вольтом. Но это не мешает им нагружать электросеть, подключая к ней огромное количество девайсов, число которых регулярно увеличивается.
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