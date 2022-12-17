Война Пятой коалиции. Наполеон и совсем другая Австрия

А. Теленик. Французские кирасиры под Экмюлем Политическая ситуация в Европе накануне новой войны Несмотря на убедительные победы, одержанные в ходе войн Третьей и Четвертой коалиций, положение в империи Наполеона нельзя было назвать блестящим.