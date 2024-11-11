В Екатеринбурге полиция разыскивает самокатчика, сбившего пенсионерку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября, ФедералПресс. В Екатеринбурге неизвестный сбил пенсионерку и скрылся. У женщины травмировано предплечье, она обратилась в больницу, сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
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