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Журнал «Профиль»

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На Украине планируют урезать квоты на бронирование от мобилизации

На Украине планируют урезать квоты на бронирование от мобилизации

Правила бронирования на Украине переписывают. Лимит для оборонной и энергетической отраслей предлагают снизить до 85%, для тепло-, водоснабжения и вывоза мусора – до 60%.

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