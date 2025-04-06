Алан Ритчсон считает, что фильм о Ричере “окажет плохую услугу книгам” Персо...

Алан Ритчсон считает, что фильм о Ричере “окажет плохую услугу книгам”Персонаж Джека Ричера хорошо известен в сфере развлечений не только благодаря популярному сериалу Prime Video с Аланом Ритчсоном в главной роли, но и благодаря великолепному первоисточнику Ли Чайлда, а также фильмам с Томом Крузом в… источник#Prime_Video #Персонаж.